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Arda Türkmen açıkladı!

Armağan Çağlayan'ın konuğu olan ünlü şef Arda Türkmen, çalışma hayatına adım atacağı yıllardan üniversitede çok para kazandığı döneme kadar çeşitli ayrıntıları dile getirdi. Türkmen'in anlattığı batış hikayesi ise dikkat çekti. Türkmen o dönem için "Servisten, turdan vs. acayip para biriktirmiştim. Antalya’da toprakta duruyor şu anda hepsi” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 9.12.2022 - 01:20 Güncelleme: 9.12.2022 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan programı Dur Bir Dinle’nin yeni konuğu ünlü şef Arda Türkmen oldu. Yemek yapmaya başlamasından bugünlere gelene kadar yaşadıklarına kadar hayatına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaşan Türkmen’in söyledikleri zleyenleri şaşırttı. İşte sevilen şef Arda Türkmen’in bilinmeyenleri…

Arda Türkmen açıkladı!

"DEDİLER Kİ TAM ARADIĞIMIZ KERİZ"

Türkmen’in mutfağa ilk adımını atışı; lise yıllarında yaşıtları yaz tatilinin tadını çıkarırken İstanbul’da lüks bir otelin resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı sırada ısrarla mutfağa geçmek istediğini söylemesi olarak belirtiliyor. Türkmen babasına otelde çalışmak istediğini söylediğini, babasının ciddiye almadığını anlattı. Ardından Antalya’da bir kuyumcuya gidip çalışmak istediğini söylediğini dile getirdi. Türkmen o süreci “Ben gittim, dedim ki çalışmak istiyorum, dediler ki 'tam aradığımız keriz'. Hemen bir sözleşme imzalattılar” sözleriyle ifade etti. Akşam babasına anlattığında babasının itiraz ettiğini sonrasında da Türkmen’i otelde çalıştırmaya ikna olduğunu söyledi.

"O İŞTEN ÇOK GÜZEL PARA KAZANDIM"

Üniversite yıllarında öğrenci servis taşımacılığı ihalesine girip kazandığını da anlatan Arda Türkmen, mezun olana kadar öğrenciler için tur organizasyonları düzenledi. O günleri Türkmen “Üniversiteye girdiğimde her şey yeniydi. Ben de fırsatları görmeye çalışan bir adamım. O zaman servis işini yapalım dedim. Üniversite yönetimine söyledim. Herkesin kazanacağı bir mekanizma kurabilirsek bu iş gider dedim. Şöyle bir teklifte bulundum, ben öğrenci servislerini işletip para kazanayım ama öğrenci birliğine dönem başına 10 bin dolar kira vereyim, öğrenci birliği de okuldan para istemesin, öğrenciler de taşınsın. Böyle herkesin kazanacağı bir sistem kuralım dedim, kabul ettiler. Çok güzel para kazandım o işten, acayip para kazandım” sözleriyle anlattı.

Arda Türkmen açıkladı!

"BİRİKTİRDİĞİM PARAYI TOPRAĞA GÖMDÜM"

İlerleyen dönemlerde Antalya’da bir restoran açma macerasını da anlatan Türkmen, bu işte nasıl battığını gülümseten ifadelerle dile getirdi. Türkmen o dönemle ilgili “Bir arkadaşım dedi ki Antalya’da bir yer var inanılmaz güzel bir restoran, gidelim bakalım. Bir gittik, harika işler yaparız dedim. Bir restoran açtık orada. Konsept aromalı kahveler üzerine. Fakat hesap edemediğimiz şey şu; o zamanlar kimse kahve içmiyor, İstanbul’da bir tane popüler marka yok, kahve kültürü yok. Bir sene sürmedi, taşı toprağa gömdük, şapa oturdum, geldim. Servisten, turdan vs. acayip para biriktirmiştim. Antalya’da toprakta duruyor şu anda hepsi” ifadelerini kullandı.

Arda Türkmen açıkladı!

ISSIZ ADAM FİLMİ ARDA TÜRKMEN’İN RESTORANINDA ÇEKİLDİ

Türkmen, Çağan Irmak’ın Issız Adam filminin restoranında çekildiğini de anlattı. O dönem mekanının, filmin gösterime girmesiyle beraber ziyaretçi akınına uğradığını da belirtildi. Türkmen o dönemle ilgili şöyle konuştu:

Dükkanda çekimler yapıldı. Ben unuttum gitti. 7 Kasım’da vizyona girdi film. Arabayla işe giderken otobüsün arkasında ‘Issız Adam sinemalarda’ afişini gördüm. Akşam dükkana gittim, normalden farklı bir kalabalık var. Bir anda patladı olay.


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