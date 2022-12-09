. Acun Ilıcalı'dan kızı Melisa'ya yılbaşı ağacı...

Şimdilerde yapımcısı olduğu fenomen yarışma 'MasterChef Türkiye' ile gündemde olan, TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, önceki gün dokuz yaşındaki kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Altunkaya ile Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Üç ismin de neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.