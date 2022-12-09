Acun Ilıcalı'dan kızı Melisa'ya yılbaşı ağacı...
Şimdilerde yapımcısı olduğu fenomen yarışma 'MasterChef Türkiye' ile gündemde olan, TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, önceki gün dokuz yaşındaki kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Altunkaya ile Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Üç ismin de neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.
Acun Ilıcalı, yaklaşan yılbaşı öncesi yoğun gündemine ara verip, eski eşi Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden dünyaya gelen Melisa'ya vakit ayırdı. Ünlü yapımcı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte kızını alışverişe çıkardı.
Zorlu AVM'ya giden Ilıcalı, Altunkaya ve Melisa, birlikte mağazaları dolaşıp, alışveriş yaptı. Ardından Melisa için yılbaşı ağacı seçtiler. Gün boyunca kızıyla vakit geçiren ünlü isim, sonrasında keyifli bir akşam yemeği ile günü noktaladı.
Zorlu AVM'ya giden Ilıcalı, Altunkaya ve Melisa, birlikte mağazaları dolaşıp, alışveriş yaptı. Ardından Melisa için yılbaşı ağacı seçtiler. Gün boyunca kızıyla vakit geçiren ünlü isim, sonrasında keyifli bir akşam yemeği ile günü noktaladı.