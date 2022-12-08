. Ünlü çiftten yeni poz...

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise olarak Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğün davetiyelerini Instagram sayfasından paylaşmıştı. 'Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma' diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni, 'Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım' diyerek evleneceğini duyurmuştu.32 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise kızı Melisa ile Türkiye'ye gelmişti. Mısırlı sevgilisi ile düğünleriyle ilgili konuşan ünlü isim, 'Mayıs ayında evleneceğiz. Düğün yerini söylemeyeyim şimdi, ama Türkiye'de olmayacak. Düğünüm güzel bir yerde olacak' ifadelerini kullandıktan sonra, kızı ile AVM'den ayrılmıştı.Miami'ye geri dönen Subaşı, son olarak 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden Meedo ile yeni bir pozlarını yayınladı. Subaşı'nın müstakbel eşiyle yayınladığı bu kare, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.