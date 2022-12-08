. Tanju Çolak'ın torunu Eva'dan iç ısıtan görüntüler...
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Beyaz Gazete
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Tanju Çolak'ın torunu Eva'dan iç ısıtan görüntüler...

Gol Kralı unvanını elinde bulunduran ünlü futbolcumuz Tanju Çolak'ın torunu Eva'nın iç ısıtan görüntüleri sadece Beyaz Gazete ulaştı...

Ekleme: 8.12.2022 - 10:43 Güncelleme: 8.12.2022 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Futbol dünyasının 'Kral' adını verdiği Avrupa 'Altın Ayakkabı' ödülü sahibi ünlü futbolcumuz Tanju Çolak geçtiğimiz yıl dede olmuştu. 

2017 yılında evlenen Anıl - Emily Wolford Çolak çiftinin Maryland' da dünyaya gelen çocuklarına 'Eva' adı verilmişti. Çolak ailesinin en küçük üyesi bu sıralarda 1 yaşına girdi.

57 yaşında dede olan ve torunu Eva'yı kucağına alan Tanju Çolak mutluluğunu Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında paylaştı.

İşte Tanju Çolak ve torunu Eva'nın iç ısıtan kareleri...

Tanju Çolak'ın torunu Eva'dan iç ısıtan görüntüler...

Tanju Çolak'ın torunu Eva'dan iç ısıtan görüntüler...

Tanju Çolak'ın torunu Eva'dan iç ısıtan görüntüler...


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