. Tanju Çolak'ın torunu Eva'dan iç ısıtan görüntüler...

Futbol dünyasının 'Kral' adını verdiği Avrupa 'Altın Ayakkabı' ödülü sahibi ünlü futbolcumuz Tanju Çolak geçtiğimiz yıl dede olmuştu.2017 yılında evlenen Anıl - Emily Wolford Çolak çiftinin Maryland' da dünyaya gelen çocuklarına 'Eva' adı verilmişti. Çolak ailesinin en küçük üyesi bu sıralarda 1 yaşına girdi.57 yaşında dede olan ve torunu Eva'yı kucağına alan Tanju Çolak mutluluğunu Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında paylaştı.İşte Tanju Çolak ve torunu Eva'nın iç ısıtan kareleri...