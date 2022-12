Petek Dinçöz'den yürek burkan itiraflar!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Petek Dinçöz Okan Bayülgen'in sunduğu "Uykusuzlar Kulübü" adlı programa konuk olan Petek Dinçöz, romanlara konu olacak kadar zorlu bir hayat yaşadığını söyledi. Dinçöz, "Hiç baba sevgisi görmedim. Hayatım üç ciltlik kitap olur" dedi.İşte Dinçöz'ün yürek burkan itirafları...

Ünlü şovmen Okan Bayülgen'in sunduğu "Uykusuzlar Kulübü" adlı programa konuk olan Petek Dinçöz, romanlara konu olacak kadar zorlu bir hayat yaşadığını söyledi. Can Tanrıyar ve çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu'yla yaptığı evliliklerin ardından ağustos ayında "çocukluk aşkım" dediği Nida Büyükbayrakdar ile nikâh masasına oturan şarkıcı, hem evliliklerinden hem de çocukluk yıllarından bahsetti:



"Evlendim, çocuk doğurdum, boşandım. Sonra 16 yaşındayken âşık olduğum adamla evlendim. Şu an çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaman makinesine girmiş gibiyim. Türk filmi gibi bir hayatım var resmen. Hayatım üç ciltlik kitap olur. Çocukluk, genç kızlık ve sektör. Zor bir çocukluk geçirdim. Çocuklukta hiç baba sevgisi görmedim."



"HİSSETTİĞİM YAŞ 25"



Okan Bayülgen, Petek Dinçöz'e yayında "Sen şimdi 40 yaşında mısın?" sorusunu yöneltti. Şarkıcının "Ne manyak bir soru bu ya?" diye tepki göstermesi üzerine Bayülgen sorusunu yineledi:



"42 mi, 40 mı? Ne var, bu çok güzel bir yaş değil mi?" Dinçöz "18 Okan! Şu an hissettiğim, kodladığım yaş 25. Ben sana soruyor muyum yaşını?" diyerek soruyuyanıtsız bıraktı.



"Çok aşağılandım"



Petek Dinçöz, assolist olarak en popüler gazinolarda sahneye çıktığı dönemi şöyle anlattı:



"Günay'da ve Maksim'de sahne aldım. O dönem Günay'da kimse çıkamıyordu, ben çıktım. Ama çok zorlandım. Çok aşağılandım o zamanlar. Şimdi yeni nesil hemen hakkını arıyor, tak tak tak cevaplarını veriyor. Bizim neslimiz gibi değil hiçbiri. Benim şanssızlığım; o dönem kıyaslandığım insanlar oldu. Sonra 8 sene ara verdim."



Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki günlerde nişanlanan şarkıcı Petek Dinçöz ile gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar dünya evine girdi. Ünlü çift, Beşiktaş'taki lüks bir otelde mutluluğa 'evet' dedi. nlü çiftin mutlulukları ise yüzlerinden okunmuştu. Törende, ünlü çiftin aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı. Taze gelin Petek Dinçöz'e eşi Nida Büyükbayraktar'dan duduk uçuklatan düğün hediyesi ortaya çıkmıştı. Eşi Nida Büyükbayraktar, Petek Dinçöz'e 1 milyon 300 bin TL değerinde bir saat hediye etmişti. Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar ile olan evlilik sürecinden ve hakkında çıkan 2. çocuğa hamile iddialarına cevap verdi. Petek Dinçöz, evlilik kararının kendisi için çok ani olduğunu söyledi.



Dinçöz, "Neden olmasın dedik ve yarım kalan bir şeyi tamamlamak için evlendik. Çocuklar, annem, Nida'nın ailesi çok mutlular." ifadesini kullandı. Petek Dinçöz, hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanlayarak, "Göbeğimi çekebilirsiniz" diyerek basın mensuplarıyla şakalaştı. Ünlü şarkıcı son olarak balayı karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Filtreyi abartan Petek Dinçöz'ü gören takipçileri yorum yağdırdı. Sosyal medya kullanıcıları Dinçöz'e, "Bu ne abartı", "Ağzın bir yanda yüzün bir yanda" yorumları yaptı. Evliliğini tek celsede bitiren ve Petek Dinçöz kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.



Petek Dinçöz gençlik yıllarından beri tanıştığı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile üçüncü evliliğini yapan Petek Dinçöz kına gecesinden paylaşımlarda bulunmuştu.