. Melis Sezen'den aşk açıklaması
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Beyaz Gazete
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Melis Sezen'den aşk açıklaması

Melis Sezen, gazetecilerin özel hayatı hakkındaki sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Hayatımda hiç kimse yok. Olsa söylerim. Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey ama her şey insanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence" dedi

Ekleme: 8.12.2022 - 08:59 Güncelleme: 8.12.2022 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Melis Sezen, önceki gün katıldığı davette görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Sezen, geçtiğimiz haftalarda gittiği Miami tatili hakkında, "Çok keyifliydi" dedi.

"TÜRK DİZİLERİ BENCE ÇOK BAŞARILI"

Geçtiğimiz yıl rol aldığı dizi hakkında konuşan Melis Sezen, "Türklerin yapımları orada çok beğeniliyor. En az bizim kadar onlar da sahipleniyorlar bu projeleri... Türk televizyonları ve Türk dizileri dünya genelinde bence çok başarılı" ifadelerini kullandı. Sezen, kısa bir süre önce objektif karşısına geçtiği Kerem Bürsin ile ilgili, "Orada tanıştık. O da çok samimi ve güzel bir insan. Carlos Polce ile salsa yaptığımı söyleyince, 'Hemen, haydi yapalım' dedi. Hem tatil hem de iş için gittiğimiz için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Melis Sezen, basın mensuplarının özel hayatı ile alakalı sorularına, "Benim hayatımda hiç kimse yok, şu an aşk yok. Olsa söylerim. Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey ama her şey insanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence. Önce kendimizi sevelim, o zaman aşk da geliyor" diyerek, güldü

"AŞIK OLUNCA TAM BİR SEVGİ KELEBEĞİ OLUYORUM"

Öte yandan Sezen, daha önce hakkında merak edilenleri açıklamıştı. Ünlü isim, aşık olduğunda nasıl biri olduğu sorulduğunda ise şu yanıtı vermişti:

Bilmiyorum dışarıdan kendimi göremiyorum ama tam bir sevgi kelebeği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar… Bir şeyler hissettiğim kişiyle flört etmeyi çok seviyorum. Hatta bence en güzeli çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısımlardan biri olan o baştaki flört, heyecan, paslaşmalar...

"AŞK HAYATIMIN HER YERİNDE"

"Aşk hayatımın her yerinde" diyen Melis Sezen, "Onu kavram olarak sadece romantik anlamda kısıtlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEM"

Aldığı bir eleştiri karşısında nasıl tepki gösterdiğini de anlatan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Eleştiri işimizin bir parçası. Yapıcı eleştiriye her zaman açığım çünkü eleştirinin amacı zaten yapıcı olma üzerinedir. Yıkıcı eleştiri, eleştiri başlığı altına sığınıp taşmak, kişisel değerler üzerinden konuşmak, aradaki saygıyı yok saymak; işte burada nasıl saygı yok sayılıyorsa, ben de bu eleştiriyi yok sayarım. Çünkü eleştiri başlığı adı altında yapılan saygısızlığı kabul etmem ve bunu yapan kişi de benim hayatımda olamaz. Benim dünyamda buna yer yok.

"ARKADAN İŞ ÇEVRİLMESİNE KATLANAMAM"

Melis Sezen, daha sonra hayatta en katlanamadığı ve asla affetmeyeceği şeyi, "Arkadan iş çevrilmesi, yalan söylenmesi ve samimiyetsizlik..." olarak tarif etmişti.

"KENDİMİ KALIPLARA SOKMAYI SEVMEM"

Şimdiye kadar yer aldığı projelerle ilgili de konuşan Sezen, "Hepsi bambaşka yönlerimle tanışmamı, kendimi daha çok keşfetmemi ve bir oyuncu olarak her zaman daha çok öğrenmemi sağlıyor. Kendimi hiçbir zaman kısıtlamayı ve kalıplara sokmayı sevmem" demişti.

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