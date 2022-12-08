Hatice Aslan: Sanatçının sansürü olmaz!

Önceki akşam bir markanın lansmanına katılan Hatice Aslan, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Oyuncu, son dönemlerde dijital platformlardaki sansürsüz sahneler hakkında, "Sansürün kelime olarak bile kullanılması beni rahatsız ediyor" açıklamasında bulundu.

Hatice Aslan, Aralık 2021'de Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisine konuk olmuş, yıllar önce Tolgahan Sayışman’la 'Lale Devri' dizisinin setinde yaşadığı kavgayı anlatmıştı.



"TOLGAHAN'IN ÖFKE KONTROLÜ YOKTU"



60 yaşındaki oyuncu, "Tolgahan sete geldiğinde iyi değildi ve karşısında ben vardım. ‘Zümrüt’ karakteriyle sahneye girmek üzereydim. Maalesef özellikle oyunculuk okumayan arkadaşlarımız, seni sette o karakterle bütünleştiriyor. Bana denk geldi. Öfke kontrolü yoktu Tolgahan’ın. Sonra barıştık. O özür diledi. Mühim olan onun hata olduğunu görebilmek ve bir daha yapmamak. Nitekim öyle oldu. Dava açmadım. ‘İki bölüm uzak sahneler yazalım, ne olur ne olmaz’ dedim. Sonuçta Tolgahan benim çocuğum sayılır. Kendiyle ilgili bir sıkıntısı vardı, benimle ilgili değil” ifadelerini kullanmıştı.