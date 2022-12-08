. Doğacak oğluna vereceği isim dikkat çekti!

Arkadaş ortamında tanışan ve yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Nihat Doğan ile Arezoo Gharlar, sürpriz şekilde hayatlarını birleştirmişti. Düğünde nikah şahidi Erol Köse olurken; törenden kareler sosyal medyada gündem olmuştu. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine, "Sen, bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" notunu düşmüştü."PEŞİNDEN ÇOK KOŞTUM"Doğan'ın hayatını birleştirdiği Arezoo Gharlar'ın üç aylık hamile olduğu iddiası da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan ünlü türkücü, “Dini nikâhımız yapılmıştı. Düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık. Arzu Hanım’ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran’a gidip ailesinden istedik” şeklinde konuşmuştu."BEBEK İÇİN ELİMİZİ ÇABUK TUTMAK İSTEDİK"Eşini evliliğe ikna etmek için peşinden İran’a gittiğini vurgulayan şarkıcı, “Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız” demişti.OĞLUNA AŞİRETİNİN ADINI VERECEK2. Sayfa programına konuk olan Doğan, eşinin 8,5 aylık hamile olduğunu ve mutlu bir evliliğinin olduğunu söyledi. Oğluna vereceği ismi de açıklayan şarkıcı, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak" ifadelerini kullandı.BADIGAN'IN ANLAMINihat Doğan, oğluna vereceği Badıgan isminin anlamı için de "Farsça Bat rüzgar demekmiş, Batıgan rüzgardan olan demek" dedi.