Defne Samyeli: Bu aralar çok yoğunum

Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yoğun bir geçiren Samyeli, gazetecilerle konuşacak vakti olmadığını açıklayarak; "Kusura bakmayın" dedi.

Kariyerine şarkıcılıkla devam eden 50 yaşındaki eski spiker Defne Samyeli, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde kameralara yansıdı.



Gün boyunca AVM'de yoğun bir toplantı trafiği yaşayan Defne Samyeli, muhabirleri görünce; "Arkadaşlar kusura bakmayın, gerçekten yoğun bir gün geçiriyorum. Şimdi de Anadolu yakasında bir görüşmemiz olacak, trafiğe kalmadan oraya yetişmemiz lazım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum, kolay gelsin" ifadelerini kullandı.