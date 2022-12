. Ceyhun Fersoy'dan duygulandıran yanıt!

20 Kasım'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı."GÖZLERİMİ KAPATIYORUM O ANI YAŞIYORUM"Kazada ekip arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz haftalarda evinde çekilen bir fotoğrafı şu notla paylaşmıştı:Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum… Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik, haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi… Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı… Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız… Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum… Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. Üç değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz…"KAYBETTİKLERİMİZ İÇİN HER GÜN DAHA İYİ OLACAĞIZ"Melis İşiten ise "Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız. Sevginize bin şükür" ifadelerini kullanmıştı."BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"Durumu Fersoy ve İşiten'e göre daha ciddi olan ve ambulans uçakla İstanbul’a ameliyat olmaya gelen Sergen Deveci de, "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" mesajını yazmıştı."HİÇBİR ZAMAN ANLATMAYACAĞIM"Arkadaşlarını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan 40 yaşındaki Ceyhun Fersoy, aktif olarak kullandığı 150 bin takipçili Instagram hesabından sevenleriyle soru-cevap etkinliği yaptı.Sağlık durumunu soran hayranına bilgi veren ünlü isim, "Şimdilik durumum iyi... Ayak bileğimden ameliyat oldum, kırıklar ve bağ kopması var" diye yazdı."Çok zor biliyorum, ama o anı hatırlıyor musunuz?" diye soran bir takipçisine de yanıt veren Fersoy, "Hiçbir zaman, hiçbir yerde anlatmayacağım..." cevabıyla görenleri duygulandırdı."O HEP BENİM"Oyuncu, "Sen bize Tanrı'nın armağanısın. Yeni hayatın hayırlı olsun" mesajını gönderen hayranına; "Evet, 2'nci doğum günüm 20 Kasım 2022" şeklinde yanıt verdi."Tolga'yı özlüyor musun?" ve "Tolga Güleryüz'ün anısı ve adını yaşatmak için bir proje var mı?" sorularına da kayıtsız kalmayan Fersoy, sırasıyla "O hep benim..." ve "Olacak" yanıtlarını verdi.Kazadan ağır yaralı bir şekilde kurtulan Sergen Deveci'nin durumunu soran sevenlerini de cevapsız bırakmayan Ceyhun Fersoy, "Biraz önce konuştum, her geçen gün daha iyi oluyor" diye yazarak, güzel haberi paylaştı.