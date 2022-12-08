Birlikte eğlenip ayrı ayrı çıktılar

Allan Hakko, önceki gün Etiler'de Tara De Vries ile birlikte eğlendi. Gecenin sonunda mekandan ayrı ayrı çıkan ikiliden Vries, muhabirlerin "aşk" sorularını yanıtsız bıraktı

Geçtiğimiz aylarda Merve Oflaz ile birlikteliğini sonlandıran iş insanı Allan Hakko, Etiler'deydi. Hakko'nun bir mekanın içerisinde Miss Turkey 2018 İkinci Güzeli Tara De Vries ile eğlendiği öğrenildi.



Çıkışta otomobilini mekanın kapısına kadar yanaştıran Allan Hakko, tek başına oradan ayrıldı.



BİRLİKTE EĞLENİP, AYRI AYRI ÇIKTILAR



Gazetecileri gören De Vries ise restorana geri dönerek, valelere, "Onlara gitmelerini söyler misiniz?" dedi. Bunun üzerine valeler basın mensuplarının oradan ayrılmasını rica etti.



Daha sonra mekanın kapısına sıfır yanaştırılan taksiye binen Tara De Vries, gazetecilerin "aşk" sorularını yanıtsız bıraktı.



"İLİŞKİMİZİ DOSTÇA BİTİRDİK" DEMİŞTİ



Öte yandan Hakko, Merve Oflaz ile ayrılığını, "Merve ile olan iki buçuk yıllık beraberliğimizi dostça bitirdik ama arkadaşlığımız devam ediyor. Arada hiçbir sorun yok. Çok düzgün ve seviyeli başladığımız ilişkimiz aynı şekilde son buldu. Hala arkadaşça görüşüyoruz" sözleriyle duyurmuştu.



"BUNLARI ASLA KONUŞMAYACAĞIM"



Merve Oflaz da gazetecilerin konuyla alakalı sorularına, "Bunları asla konuşmayacağım" yanıtını vermişti.



"AİLELERİMİZ TANIŞTI" DEMİŞTİ



Oflaz, daha önce gazetecilerin haklarında çıkan 'ayrılık' haberleriyle ilgili soru soru sorması üzerine açıklamalarda bulunmuştu.



Ünlü isim, "Ayrılık yok. Hatta ailelerimiz tanıştı. Yakında güzel haberlerimizi alacaksınız" diyerek, ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin sinyalini vermişti.

