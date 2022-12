Selen Görgüzel’den polemik yaratacak açıklama!

Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Son dönemde kilo verememekten yakınan Selen Görgüzel, "İştahımın kapanması için acilen aşık olup ayrılmam lazım, yoksa kilo veremeyeceğim. Aşk acısı çekince zayıflıyorum ama aşık olmaya vaktim yok" dedi

Oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel, yeni yıl için kıyafet provasına geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.



Bu sıralar iki heyecanı bir arada yaşadığını, hem yeni single çıkaracağını hem de bir dizi projesinde yer alacağını açıklayan Görgüzel "Merak uyandırmak için söylemiyorum ama sürprizi büyük bir proje. Ortalık kasıp kavurulacak" diye konuştu.



İş temposundan dolayı aşka vakit ayıramadığını da sözlerine ekleyen oyuncu-şarkıcı, şöyle konuştu:



"Bir an önce aşık olup ayrılmak istiyorum. Çünkü çok güzel zayıflıyorum böylelikle.



'Bir aşık olup ayrılsam da şöyle bir aşk acısı çeksem' diyorum. Bu ara iştahım çok açıldı, acilen bir aşk acısına ihtiyacım var."



DAHA ÖNCE SÜNNET DERİSİ İLE GÜZELLEŞEN SELEN GÖRGÜZEL ŞİMDİ DE AYI KANIYLA…



Öte yandan; Hamdi Alkan'la yollarını ayıran oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, dikkat çeken açıklamalara imza atmıştı. Daha önce yüzüne sünnet derisinden elde edilen hücre enjekte ettiren ünlü isim, şimdi de vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yaptığını açıklamıştı. Güzelliğini annesine ve babasına borçlu olduğunu söyleyen şarkıcı, daha güçlü ve dinç olmak için yaptıracağı tedaviyle duyanları şaşırttı. Vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yaptığını söyleyen ünlü isim, "Ayılar altı ay yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu hayvanların kanının insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum bunu yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş" dedi.



SÜNNET DERİSİNDEN ELDE EDİLEN KÖK HÜCRE ENJEKTE ETTİRMİŞTİ



Selen Görgüzel, daha önce de yüzüne sünnet derisinden elde edilen kök hücre enjekte ettirmiş ve konuyla ilgili; "Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış" demişti. Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıl süren evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandıran Selen Görgüzel, boşanma sonrası gündemden düşmüyor. Tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, evlilikle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Selen Görgüzel’den polemik yaratacak yeni açıklama! ‘En iyi diyet aşk acısı’ bekarlığa alıştım. Keşke daha önce bakar kalsaymışım, keşke hiç evlenmeseymişim. Bence evlilik kesinlikle insan doğasına aykırı bir şey.



"FEYZALSINLAR, ALDATILMAZLAR"



Bikinili fotoğrafını paylaştıktan sonra aldığı olumsuz yorumlar sorulan Selen Görgüzel, hakkındaki eleştirilere; "Ben hiç aldatılmadım. Ne güzel sporumuzu yapıyoruz, sağlıklı besleniyoruz, iyi görünüyoruz. Görgüzel; "Bu et, kemik yok olacak gidecek, önemli olan bizim ruhani benliğimiz. İyi hissettiğim her şeyi paylaşmayı seviyorum. Sesimi de makyajımı da paylaşıyorum. 40 yaşında çocuk doğurmuş bir kadın olarak kendi bedenine saygı duyup bunu da paylaşmayı seviyorum. Bu teşhir amaçlı değil. Bu iyi bir şey. Benim bedenimden eğer ki başka insanlar etkileniyorsa ben o insanın namusunu korumak zorunda değilim. Ben, o namuslu olacak diye kendimi kapamak zorunda değilim. O kendi beynini kapatacak bana insan gözüyle bakacak. O insanları takmayacağım, saygı duymayacağım" ifadelerini kullanmıştı.