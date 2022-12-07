. Pelin Karahan'ın son hali eleştirildi
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Beyaz Gazete
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Pelin Karahan'ın son hali eleştirildi

Pelin Karahan, şu sıralar geçirdiği büyük değişim ile adından söz ettiriyor.

Ekleme: 7.12.2022 - 09:04 Güncelleme: 7.12.2022 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri'nde hayat verdiği ‘Aslı' karakteriyle ünlenen oyuncu Pelin Karahan, şu sıralar değişimiyle gündeme geliyor. Son olarak katıldığı bir geceden karelerini hayranlarıyla paylaşan Pelin Karahan, sosyal medyada gündem oldu. Karahan, dekolteli pozlarıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Işıltılı ve dekolteli

Işıltılı ve dekolteli gece elbisesiyle art arda paylaşımlar yapan oyuncu, takipçilerinden beğeni yerine eleştiri aldı.

"Doğal değil"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Doğallıktan çıkıp yapay güzellik olmuş, Geçen gün insanlar o kadar çok estetik yaptırıyor ki çocukları kendilerine benzemiyor diyordu." ifadelerini kullandı. Estetiğe karşı olmadığını söyleyen oyuncu "Küçük dokunuşlarla güzel yaşamak, güzel yaşlanmak istiyorum. Sadece botokslarım var. Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor. Bu çocuk kimin çocuğu! Başka bir kadın olmak çok doğru değil" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
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