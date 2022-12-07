. Güzel oyuncu yeni imajını paylaştı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğraflarla gündem oldu.Özberk, yeni imajını "Yenilendim" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kahkül kestiren Burcu Özberk'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek binlerce beğeni aldı. Meslektaşının yeni imajına kayıtsız kalamayan Gökçe Bahadır ise paylaşıma ilk yorum yapan isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncu, Rüyanda Görürsün filmiyle ekrana dönmesi beklenen Burcu Özberk'e "Çok iyi" yorumunda bulundu.NE OLMUŞTU?Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen güzel oyuncu ''Hiçbir operasyon geçirmedim, hiçbir estetiğim yok'' demişti.