. Güzel oyuncu yeni imajını paylaştı
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Beyaz Gazete
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Güzel oyuncu yeni imajını paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğraflarla gündem oldu. Özberk, yeni imajını “Yenilendim” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorum ise Gökçe Bahadır’dan geldi.

Ekleme: 7.12.2022 - 08:59 Güncelleme: 7.12.2022 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğraflarla gündem oldu.

Özberk, yeni imajını "Yenilendim" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kahkül kestiren Burcu Özberk'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek binlerce beğeni aldı. Meslektaşının yeni imajına kayıtsız kalamayan Gökçe Bahadır ise paylaşıma ilk yorum yapan isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncu, Rüyanda Görürsün filmiyle ekrana dönmesi beklenen Burcu Özberk'e "Çok iyi" yorumunda bulundu.

İşte Burcu Özberk'in yeni imajı...

Güzel oyuncu yeni imajını paylaştı

NE OLMUŞTU?

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen güzel oyuncu ''Hiçbir operasyon geçirmedim, hiçbir estetiğim yok'' demişti.
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