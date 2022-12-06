. Şevval Şahin imaj değiştirdi!

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin ve işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekana girerken görüntülenmişti. Flaşların patlamasıyla bir anda şaşıran Kazancıoğlu, arkasına bakmadan hızlıca mekana girdi.Geçtiğimiz haftalarda çıkan "Kazancıoğlu’nun ailesi bu ilişkiye onay vermiyor" haberlerinin hatırlatılması üzerine Şevval Şahin, kameralara öpücük gönderip; mekana sevgilisinin yanına geçmişti."SARIŞINLIK DÖNEMİMDEYİM"Ünlü isim, son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Kumral tonda kullandığı saçlarını sarıya çeviren Şahin, 402 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe yayınladığı karelere; "Sarışınlık dönemimdeyim" mesajını yazdı.23 yaşındaki Şevval Şahin'ın kısa sürede binlerce beğeniye ulaşan bu gönderisindeki yeni tarzı, takipçilerinden tam not aldı.