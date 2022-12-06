. Merve Boluğur ‘Survivor’a gidecek!
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Beyaz Gazete
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Merve Boluğur ‘Survivor’a gidecek!

Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Ayrılık sonrası konuşan Aydın'ın, "Gereksiz insan, konuşmaya gerek yok" sözleri dikkat çekmişti. Son olarak Merve Boluğur’un ‘Survivor’a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti’ne gideceği öğrenilen oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak.

Ekleme: 6.12.2022 - 00:19 Güncelleme: 6.12.2022 - 00:21 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın mutluluğu çok kısa sürdü. 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda sürpriz şekilde nikâh masasına oturun çift 53 gün sonra boşandı.

'YANIMDA BABAM VAR! SORU SORMAYIN'

Ayrılığı sosyal medya hesabından “Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler” mesajıyla duyuran ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası 'Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” diyerek, soruları geçiştirmişti.

Merve Boluğur ‘Survivor’a gidecek!

SURVIVOR İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur'un ‘Survivor'a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti'ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak. Boluğur'un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor.

Merve Boluğur ‘Survivor’a gidecek!

“GEREKSİZ İNSAN, KONUŞMAYA HİÇ GEREK YOK”

Öte yandan boşanma hakkında açıklamaları merakla beklenen Mert Aydın, günler sonra sessizliğini bozdu. Oyuncu Saruhan Hünel'in sahibi olduğu restoran, önceki gün Galataport'ta açıldı. Sağanak yağışa rağmen açılışa cemiyet hayatının renkli isimleri katıldı. Mert Aydın da açılışta DJ'lik yaptı.

Evliliği geçtiğimiz ay sona eren 35 yaşındaki DJ, “Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım. Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum' açıklamasını yaptı.

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