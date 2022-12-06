. Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı...
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Beyaz Gazete
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Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı...

Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan 79 yaşında yaşamını yitirmişti. Çorağan'ın son görüntülerini kendisi gibi oyuncu olan eşi Tayfun Çorağan paylaştı. Çorağan'ın köpeklerini sevdiği görüntüler yürek burktu.

Ekleme: 6.12.2022 - 22:04 Güncelleme: 6.12.2022 - 22:06 / Editör: Ozge Selin
"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle (Ulrike/Ulviye) hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurmuştu. Algöz; "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" açıklamasında bulunmuştu.

Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı...

SON GÖRÜNTÜSÜ

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de defnedilen oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güzin Çorağan'ın görüntülerini kendisi gibi oyuncu olan eşi Tayfun Çoğrağan paylaştı. Görüntülerde Güzin Çorağan'ın köpeklerini sevdiği görülüyor.

Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı...

GÜZİN ÇORAĞAN HAKKINDA

Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesiydi. 15 filmde ve 5 dizide rol alan oyuncu, 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı...

10 yıldan uzun süre "Bizimkiler" dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) uygun diksiyonla canlandırdı. Yine "Bizimkiler" dizisinde rol almış olan oyuncu Tayfun Çorağan'la evliydi.

Güzin Çorağan'ın ölümü, 15 sezon ve 459 bölüm ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin diğer oyuncularını akıllara getirdi. Bir döneme damga vuran yapımda rol alan bazı isimlerin vefat haberleri geçtiğimiz yıllarda gelmişti.
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