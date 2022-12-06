. Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu...

Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile geçirdikleri eğlenceli anlardan bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

2017 yılında nikâh masasına oturan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, şimdilerde ikinci kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hamilelik sürecini dinlenerek geçirmeyi tercih eden güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.Son olarak 13.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından oğlu ve eşiyle çekilen pozlarını paylaşan Evcen, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Sosyal medya sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı bu kareye Burak Özçivit'i ve Karan'ı da etiketlemeyi ihmal etmeyen ünlü isim, paylaşımına kalp emojisi de ekledi.