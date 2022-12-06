. Enis Arıkan'dan esprili Nur Sürer paylaşımı...

Kanal D'nin; yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi 'Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Enis Arıkan, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada rol arkadaşı Nur Sürer ile fotoğraflarını paylaşmıştı.Camdaki Kız'da 'Muzo' karakterine hayat veren Arıkan, dizide 'Feride'yi canlandıran usta sanatçı Sürer'le çektiği karelerine; 'Nur yüzlüm, gülen yüzün hiç solmasın” mesajını yazmıştıÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDIÜnlü ismin esprili paylaşımında Nur Sürer'in, dizide canlandırdığı karakter gibi sert ifade takınması, takipçileri güldürmüş ve yüzlerce beğeni almıştı. Eda Ece, Songül Öden, Emel Sayın, Hatice Aslan, Saba Tümer, Deniz Seki, Feri Baycu Güler ve Sema Şimsek ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalmamış ve yorumlarıyla beğenilerini dile getirmişti.SETTEN PAYLAŞTI39 yaşındaki Enis Arıkan, 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından takipçilerini gülümseten bir paylaşıma daha imza attı.'Camdaki Kız' setinde Nur Sürer'in videosunu çeken ve sert ifadeli oyuncuyu 'Nur yüzlüm' notuyla paylaşan oyuncu, videosune eklediği eğlenci şarkıyla da dikkat çekti. Ünlü ismin bu videosu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.KIM KARDASHIAN BENZETMESİÖte yandan yakışıklı oyuncunun setten yayınladığı videolar, daha önce de sosyal medyada çok konuşulmuştu. Arıkan, rol arkadaşı Burcu Biricik'in dar elbisesi sebebiyle merdivenlerden hoplayarak çıkmak zorunda kaldığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.Güzel oyuncuyu ABD'li yıldız Kim Kardashian'a benzeten Enis Arıkan, paylaşımına; 'Merdivenlerden çıkamayan Kim Gardaşyan' mesajını yazmıştı.ELBİSESİ NEDENİYLE YÜRÜYEMEMİŞTİMagazin gündeminden düşmeyen Kim Kardashian'ın Milano Moda Haftası'nda giydiği elbisesi yüzünden yürüyemediği görüntüleri hatırlatan Enis Arıkan'ın, Burcu Biricik'i Kardashian'a benzettiği bu video sosyal medyada oldukça yorum almıştı.Başrolünde 'nalan' karakteri ile Burcu Biricik'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleriyle her perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de.