. Enis Arıkan'dan esprili Nur Sürer paylaşımı...
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Enis Arıkan'dan esprili Nur Sürer paylaşımı...

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle izlenen 'Camdaki Kız' dizisinin 'Muzo'su Enis Arıkan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Rol arkadaşı Nur Sürer'in dizi setinde çektiği bir videosunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 6.12.2022 - 22:07 Güncelleme: 6.12.2022 - 22:10 / Editör: Ozge Selin

Kanal D'nin; yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi 'Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Enis Arıkan, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada rol arkadaşı Nur Sürer ile fotoğraflarını paylaşmıştı.

Camdaki Kız'da 'Muzo' karakterine hayat veren Arıkan, dizide 'Feride'yi canlandıran usta sanatçı Sürer'le çektiği karelerine; 'Nur yüzlüm, gülen yüzün hiç solmasın” mesajını yazmıştı

Enis Arıkan'dan esprili Nur Sürer paylaşımı...

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Ünlü ismin esprili paylaşımında Nur Sürer'in, dizide canlandırdığı karakter gibi sert ifade takınması, takipçileri güldürmüş ve yüzlerce beğeni almıştı. Eda Ece, Songül Öden, Emel Sayın, Hatice Aslan, Saba Tümer, Deniz Seki, Feri Baycu Güler ve Sema Şimsek ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalmamış ve yorumlarıyla beğenilerini dile getirmişti.

SETTEN PAYLAŞTI

39 yaşındaki Enis Arıkan, 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından takipçilerini gülümseten bir paylaşıma daha imza attı.

'Camdaki Kız' setinde Nur Sürer'in videosunu çeken ve sert ifadeli oyuncuyu 'Nur yüzlüm' notuyla paylaşan oyuncu, videosune eklediği eğlenci şarkıyla da dikkat çekti. Ünlü ismin bu videosu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Enis Arıkan'dan esprili Nur Sürer paylaşımı...

KIM KARDASHIAN BENZETMESİ

Öte yandan yakışıklı oyuncunun setten yayınladığı videolar, daha önce de sosyal medyada çok konuşulmuştu. Arıkan, rol arkadaşı Burcu Biricik'in dar elbisesi sebebiyle merdivenlerden hoplayarak çıkmak zorunda kaldığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Güzel oyuncuyu ABD'li yıldız Kim Kardashian'a benzeten Enis Arıkan, paylaşımına; 'Merdivenlerden çıkamayan Kim Gardaşyan' mesajını yazmıştı.

Enis Arıkan'dan esprili Nur Sürer paylaşımı...

ELBİSESİ NEDENİYLE YÜRÜYEMEMİŞTİ

Magazin gündeminden düşmeyen Kim Kardashian'ın Milano Moda Haftası'nda giydiği elbisesi yüzünden yürüyemediği görüntüleri hatırlatan Enis Arıkan'ın, Burcu Biricik'i Kardashian'a benzettiği bu video sosyal medyada oldukça yorum almıştı.

Başrolünde 'nalan' karakteri ile Burcu Biricik'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleriyle her perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de.
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