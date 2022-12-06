. Cem Belevi: Çok üzüldüm
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Cem Belevi: Çok üzüldüm

Birlikte olduğu insanlarla ilişkisi 'ihanet' dedikoduları eşliğinde biten ünlü şarkıcı Cem Belevi, özel hayatıyla ilgili konuştu.

Ekleme: 6.12.2022 - 10:02 Güncelleme: 6.12.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Cem Belevi, TRT Radyo1'de "Kum Saati" programına konuk oldu. Hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündeme gelen Belevi, samimi açıklamalarda bulundu.

"16 yaşından beri yazıyorum"

Yeni şarkısı "Allah Biliyor" ile listelere giren Belevi, "16 yaşından beri şarkı sözü yazıyorum. Oyunculukta şarkıcı kimliğimi yansıtan rollerden çok karakter oyunculuğu rollerde yer almak istiyorum. Son iki sinema filminde şaşırdan iki karaktere hayat verdim. Biri Adanalı bir baron, film büyük bir ihtimalle şubat ayında vizyona girecek. Oyunculuk güzel ama benim yolum müzik" diyerek yanıtladı.

"Y kuşağını bile yakalamak zor"

Z kuşağını yakalamakla ilgili konuşan Belevi, "İtiraf etmek gerekirse Y kuşağını bile yakalamak zor. Z kuşağı rapçiler. Dizilerdeki rollerimle ve müziğimle her kuşağa ulaşmaya çalışıyorum" dedi.

"Hayatında üç vazgeçilmez şey nedir?" sorusuna Cem Belevi, "Telefon, gitar, köpeğim sütlaç" cevabını verdi.

"Üzüldüm"

"Aşk" deyince?" sorusuna Belevi, "Çok üzüldüm, o konulara girmeyelim" dedi.
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