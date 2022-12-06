. Cedi Osman'dan düğün paylaşımı!

2022 yılının Temmuz ayında iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın mutlu birlikteliği devam ediyor. Son olarak ünlü çiftten Osman, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı. Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu. Yakın dostlarının ve aile fertlerinin katıldığı samimi bir törenle evlenen ikilinin şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlenmişti.Makedonya’da kıyılan resmi nikâhın ardından Türkiye'ye gelen ünlü çiftin Çeşme'deki düğününe; sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katılmıştı. Törendeki temsili nikahı Acun Ilıcalı kıymıştı."ÇOK GÜZELSİNİZ"Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Cedi Osman, düğünde çekilen bir karelerini 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından eşi Ebru Şahin'i kalbine etiketleyerek paylaştı.Ünlü ismin kısa sürede 59 bine yakın beğeni alan bu gönderisine; "Maşallah güler yüzünüze", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "Çok güzelsiniz" gibi yüzlerce yorum yapıldı.