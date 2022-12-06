Buray duygu dolu anlar yaşattı

Yoğun konser maratonuna ara vererek, Madagaskar ve Mauritius tatiline çıkan Buray, birçok yardım işinde bulunmuş ve takdir toplamıştı. Verdiği aranın ardından Türkiye turnesine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü unutmadı. Sahnede sesi titreyen şarkıcı, "Zonguldak'ta, Soma'da, Ermenek'te, Yozgat'ta, Amasya'da ve en son Bartın'da helal lokma için yerin metrelerce kat altında hayatlarını kaybeden tüm madencileri saygıyla anıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Buray, Kolombiya ve Panama’dan sonra Amazon Ormanları’na giderek, kısa bir tatil yapmıştı. Gitarını yanından ayırmayan şarkıcı, ‘Deli Kız’ eserini, eşsiz Guatape manzarası eşliğinde seslendirmişti. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çeken Buray, Türkiye’den kilometrelerce uzakta alkış yağmuruna tutulmuştu.



Miniklerle yaptığı kısa bir provanın ardından ‘Alaz Alaz’ eserinin nakaratını seslendiren şarkıcı, gördüğü samimiyet ve yakın ilgi karşısında duygu dolu anlar yaşamıştı. Buray, geçtiğimiz haftalarda yoğun konser maratonuna ara vererek, Madagaskar ve Mauritius tatiline çıktı. Şarkıcı, Bir Küçük Adım Derneği üyeleri ve Başka Türlü Macera ekibiyle Madagaskar’ın Antsirabe kasabasında, su kuyusu açtırdı. Çalışmalara destek de veren Buray, “Bu coğrafyanın en büyük sorunlarından biri bu...” dedi.



"DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY YOK"



“Her yıl binlerce insan temiz içme suyu kaynağı eksikliği nedeniyle yakalandıkları hastalıklara yenik düşüyor” diyen Buray, “Bunun büyük bir bölümünü ise masum çocuklar ve bebekler oluşturuyor. Şu dünyada bir çocuğun yüzündeki gülümseme ve mutluluktan daha değerli bir şey yok” şeklinde konuştu.



KONSER MARATONU DEVAM EDİYOR



Buray, Madagaskar tatili için verdiği aranın ardından Türkiye turnesine kaldığı yerden devam ediyor. 2022 yılında dolu dizgin performansları ile konserden konsere koşan ve şarkılarıyla on binlerce hayranının kalplerine dokunmayı başaran Buray, Konya Selçuklu Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir akşama imza attı.



"HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM"



Buray, sözleriyle konserde duygu dolu anlar yaşattı:



Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Hayatlarını ve geçimlerini yerin metrelerce altında kazanmaya çalışan, alın terleri kimi zaman kömürün siyahına, kimi zaman acı bir haberle geride kalanların gözyaşlarına karışan Madencilerin günü. Çok değil daha bir kaç hafta önce toprağa verdik onları. Eğer önlemleri artırmazsak, eğer ölümlerini kader olarak görmekten vazgeçmezsek korkarım ki bunun bir sonu olmayacak. Zonguldak'ta, Soma'da, Ermenek'te, Yozgat'ta, Amasya'da ve en son Bartın'da helal lokma için yerin metrelerce kat altında hayatlarını kaybeden tüm madencileri saygıyla anıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Buray'ın konuşması sonrası sesinin titremesi dikkatlerden kaçmadı.