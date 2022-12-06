Banu Alkan'dan aşk açıklaması

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı oyuncusu Banu Alkan, düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül törenine katıldı.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Altın Kelebek Ödülleri' nin 48'incisi dün akşam düzenlendi. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan da boy gösterdi.



Hep aynı poz



Alkan, kolları dantel detaylı, straplez saten elbiseyle kırmızı halıda yürüdü. Alkan'ın objektiflere dönüp hafızalara kazınan gülüşü ve duruşuyla poz vermesi ise kırmızı halıya damga vurdu.



64 yaşındaki oyuncunun açıklamaları da sosyal medyada çok konuşuldu. Kendinden 20 yaş küçük sevgilisi Kemal Yıldız hakkında konuştu.



"Kemal Yıldız aşk"



Çok aşık olduğunu söyleyen Yeşilçam yıldızı, "Bu sene başıma gelen en güzel şey Kemal Yıldız. Benim Altın Kelebek'im Kemal Yıldız. Dünyadaki en önemli şey aşk Kemal Yıldız." diye konuştu.

