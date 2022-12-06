. Ayrılık iddialarına cevap gecikmedi!

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, iki ay önce haklarındaki aşk dedikodularını doğrulamıştı. Ancak ünlü çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi. Yıldırım ise hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla alakalı açıklamada bulundu.'LÜTFEN BİZİ RAHAT BIRAKIN!'Pınar Deniz ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, dedikoduları yalanladı. Sitemde bulunan Yıldırım, 'Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi!' mesajını yayınladı. Deniz de sevgilisinin bu gönderisine, 'Seni çok seviyorum' yorumunu yaparak, yanıt verdi.'AİLEMLE TANIŞTI'Öte yandan Pınar Deniz, daha önce sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'ı sosyal medyadan takibe almıştı. Konuyla alakalı konuşan Kaan Yıldırım, 'Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, Pınar da öyle... Birbirlerini sosyal medyadan takibe almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım' ifadelerini kullanmıştı.'YARGI'YI PINAR'LA BERABER İZLİYORUZ'Soho House İstanbul'da gerçekleşen bir galada objektiflere yansıyan ünlü çiftten Kaan Yıldırım, sevgilisinin Kaan Urgancıoğlu ile partnerliği hakkında şöyle konuşmuştu:Aslında bana laf düşmez. Pınar ile Kaan'ın ikinci işleri. Çok iyiler, çok seviliyorlar. Ben de Yargı'yı Pınar'la beraber izlemeye başladım. Zaten çok iyi senaryo, herkes çok iyi oynuyor. Pazar günleri beraber izliyoruz.'BİZ BİR ŞEKİLDE GÖRÜŞÜRÜZ'Pınar Deniz ise “İkiniz de çok yoğun çalışıyorsunuz, aranızda özlem olacak mı?” sorusuna, 'Biz görüşürüz, bir yolunu buluruz. O yüzden hiç bizim yerimize siz endişelenmeyin. Çalışıyor olmak güzel bir şey. O yüzden o da, ben de çalışmayı seviyoruz. Arta kalan zamanları zaten beraber geçiriyoruz' yanıtını vermişti.