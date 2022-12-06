. Ayrılık iddialarına cevap gecikmedi!
  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,54 - 19,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayrılık iddialarına cevap gecikmedi!

Pazar akşamlarına damga vuran 'Yargı' dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. Son olarak ikilinin ayrıldığı yönünde dedikodular ortaya çıktı. İddiaların ardından Kaan Yıldırım'dan sitem dolu bir açıklama geldi.

Ekleme: 6.12.2022 - 22:01 Güncelleme: 6.12.2022 - 22:03 / Editör: Ozge Selin
Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, iki ay önce haklarındaki aşk dedikodularını doğrulamıştı. Ancak ünlü çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi. Yıldırım ise hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla alakalı açıklamada bulundu.

'LÜTFEN BİZİ RAHAT BIRAKIN!'

Pınar Deniz ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, dedikoduları yalanladı. Sitemde bulunan Yıldırım, 'Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi!' mesajını yayınladı. Deniz de sevgilisinin bu gönderisine, 'Seni çok seviyorum' yorumunu yaparak, yanıt verdi.

Ayrılık iddialarına cevap gecikmedi!

'AİLEMLE TANIŞTI'

Öte yandan Pınar Deniz, daha önce sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'ı sosyal medyadan takibe almıştı. Konuyla alakalı konuşan Kaan Yıldırım, 'Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, Pınar da öyle... Birbirlerini sosyal medyadan takibe almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım' ifadelerini kullanmıştı.

'YARGI'YI PINAR'LA BERABER İZLİYORUZ'

Soho House İstanbul'da gerçekleşen bir galada objektiflere yansıyan ünlü çiftten Kaan Yıldırım, sevgilisinin Kaan Urgancıoğlu ile partnerliği hakkında şöyle konuşmuştu:

Aslında bana laf düşmez. Pınar ile Kaan'ın ikinci işleri. Çok iyiler, çok seviliyorlar. Ben de Yargı'yı Pınar'la beraber izlemeye başladım. Zaten çok iyi senaryo, herkes çok iyi oynuyor. Pazar günleri beraber izliyoruz.

Ayrılık iddialarına cevap gecikmedi!

'BİZ BİR ŞEKİLDE GÖRÜŞÜRÜZ'

Pınar Deniz ise “İkiniz de çok yoğun çalışıyorsunuz, aranızda özlem olacak mı?” sorusuna, 'Biz görüşürüz, bir yolunu buluruz. O yüzden hiç bizim yerimize siz endişelenmeyin. Çalışıyor olmak güzel bir şey. O yüzden o da, ben de çalışmayı seviyoruz. Arta kalan zamanları zaten beraber geçiriyoruz' yanıtını vermişti.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Zincir marketler için yeni kural! Fiyatları bakanlık sistemine aktarmak zorunlu hale geldi!
Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesinde...
Meclis'teki vekillere kavga cezası!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı! 'Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz'
Bakan Dönmez'den Şırnak'taki petrol arama çalışmalarına ilişkin önemli açıklama... 'Karada yapılmış en büyük petrol keşiflerinden biri olabilir'
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Kritik toplantı öncesi asgari ücret mesajı...
Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor
Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması... 'Altılı masa isterse aday olurum'
Bingöl’de terör örgütüne EYP darbesi! İmha edildi...
EYT'de son toplantı gerçekleşti!
Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatman tutuklandı
HDP'li Ebru Günay 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' sözleriyle savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirdi
Başkan Erdoğan'dan ve Bakan Bilgin'den peş peşe asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söylesin: Kobani bitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek
Zeytinburnu'nda kepçe kazası: Engelli adamı ezdi
20 market ve tedarikçi Rekabet Kurulu'nun karşısında: Kartelden ceza istendi
Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı
Meclis'te bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından komik video paylaştı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor: THY’nin piyasa değeri Lufthansa’yı geride bıraktı

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

Ceyhan Nehri'nde kimyasal atık paniği: Binlerce arı ve balığı öldürdü

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

80 yaşında 30 köyün ihtiyacını karşılıyor: Herkes onun için kilometrelerce yol geliyor

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi

Çanakkale Köprüsü simgeleşti: 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü'nün her yeri tarihle bezendi