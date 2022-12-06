. Aleyna Tilki'ye şoför dayanmıyor!

22 yaşındaki Aleyna Tilki, Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Mini eteğiyle bakışları üzerinde toplayan genç şarkıcı, kendi aracını süren erkek arkadaşı ile ilgili olarak, "Şoförünüz mü? Mekandan beraber çıktınız?" sorularını da cevapsız bırakmıştı.YÜZÜNÜ ÇANTASIYLA SAKLADIAleyna Tilki, ertesi gün de Etiler'deki bir kulüp çıkışında görüntülenmişti. Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece üzerindeki kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü çantası ile saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenilmişti.Aynı arkadaş grubu ile mekandan ayrılan Tilki, daha sonra gazetecilerin kendisini çekmesiyle hızlıca oradan ayrılmıştı."ŞOFÖR İŞTEN ÇIKTIĞI İÇİN YARDIMCI OLUYOR"Tilki, son olarak trafikte görüntülendi. Flaşların patlaması ile kısa bir şok yaşayan Tilki’nin aracını genç bir erkek sürüyordu. Muhabirlerin “Yanınızdaki beyefendiyi soralım. Yeni erkek arkadaşınız mı?” sorusuna Tilki “Çocukluk arkadaşım kendisi. Şoför işten çıktığı için bana yardımcı oluyor. Arabayı o sürüyor” dedi.İKİ AYDA ÜÇ ŞOFÖR DEĞİŞTİRDİ!Tilki’nin uzun yıllar yanında çalışan şoförü işten ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde yaklaşık üç tane şoför değiştirdi."SONUÇTA O BİR ÇOCUK"Öte yandan geçtiğimiz günlerde 500 TL karşılığında yüzüne Aleyna Tilki yazdıran bir gencin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Bunun hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı, “Çok tatlı ama çocuk aşırı ufak. Dövme yapma kararı alacak yaşta değil. Üzüldüm onun adına. Çok tatlıydı aslında, ama çocuk o sonuçta” ifadelerini kullanmıştı."BEN DAHA UFAĞIM"Muhabirlerin “Sizin dövmeye bakış açınız nedir?” sorusuna Aleyna Tilki, “Benim dövmelerim var. Tüm yaşıtlarıma ‘Yavrum, çocuğum’ diye sesleniyorum ama ben daha ufağım. Unutturmuşlar benim çocuk olduğumu" yanıtını verdi.