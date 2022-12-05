. Ünlü çift evlerini açtı

Stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturmuştu. Dizer, geçtiğimiz nisan ayında da oğlu Kurt Efe'yi dünyaya getirmişti.Dizer, eşi ve oğluyla yaşadığı Kemerburgaz'daki muhteşem evinin kapılarını Maison Française dergisine açtı. Üç katlı villanın genel mimari tarzı, modernliğiyle dikkat çekti. Renk seçimleri Başak Dizer’e ait, nude ve bej tonları hakim.Neşe ve huzur veren sıcak bir ambiyans istediğini söyleyen Başak Dizer, "Dekorasyon için aksesuar tercihlerim eğlenceli, renkli, dikkat çekici pop-art parçalar oldu. Yeşile, doğaya ve dinginliğe özlem duyduğumuz için bir orman evinde yaşamak hep hayalimizdi. Yaşadığım mekanda mutlaka tasarım objeler ve sanat eserleri olmalı.Evim her zaman önceliğim olmuştur. Zevkimi, yaşam stilimi ve karakterimi yansıtması için zaman ve emek harcarım." diye konuştu.