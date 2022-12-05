Özge Ulusoy'un babası hayatını kaybetti

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Özge Ulusoy'un 73 yaşında yaşamını yitiren babası Emekli Albay Haydar Ulusoy için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Haydar Ulusoy'un eşi Armağan Ulusoy, kızları Nilay Ulusoy ve Özge Ulusoy katıldı.

Ünlü manken Özge Ulusoy, babası Haydar Ulusoy'u trafik kazasında hayatını kaybetti.



Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.



EMEKLİ OLDUKTAN SONRA AVUKATLIK YAPIYORDU



Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Özge Ulusoy, instagram hesabından babası ile olan fotoğrafını paylaştı. 'Ulusoy paylaşımına ise, "Yeninden kavuşuncaya denk" notunu düştü. Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Emekli Albay Haydar Ulusoy için bugün düzenlenen cenaze töreni ise Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Haydar Ulusoy'un eşi Armağan Ulusoy, kızları Nilay Ulusoy ve Özge Ulusoy katıldı.



Özge Ulusoy, cenaze töreninde şu ifadeleri kullandı:



"Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti.



"Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım"



Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum. Herkesin hakkında neler düşündüğünü de biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştılar; babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım. Damarımda, hücremde her şeyimde bırakıp gittiğine inanmıyorum, benim içimde yaşayacak ve gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin"





















