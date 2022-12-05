. Büşra Pekin: Yüzümde bir estetik var!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile ünlü olduktan sonra bir hayli zayıflayan ve değişen Büşra Pekin, son hali ile görenleri şaşkına çevirmişti. Görenlerin tanıyamadığı Pekin'in, bu hali için servet harcadığı iddia ediliyordu.Estetik iddalarını yalanlayan ünlü oyuncu, "Biz Hasan Can Kaya ile film çekiyoruz, film gereği 23-24 yaşlarına inmem gerekti. Çok özel bir Hollwood tekniği kullanıyoruz. Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla. Yüzümde bir tane estetik var. Sağlık ameliyatı sırasında aradan çıkarmıştım, dudaklarım kendi dudaklarım." dedi."Ciddi kilo verdim. İnsanlar haklı hiç alınmadım." diyen Büşra Pekin "Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum filmler için her şeyi yaparım." açıklamasında bulundu.