Yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ekabil karakterini oynayan Erkan Can, hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Dizideki rol arkadaşları Oktay Kaynarca ve Ziya Kürküt ile konservatuvardan sınıf arkadaşı olduğu bilinen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ekabil'i Erkan Can, "İyi niyetimin kurbanı olup çok paralar kaybettim" itirafında bulundu.

Erkan Can Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ekabil karakterini oynuyor. Ceyazir'in eski dostu Ekabil rolü ile seyirci karşısına geçen Erkan Can, dizideki rol arkadaşları Oktay Kaynarca ve Ziya Kürküt ile de konservatuvardan sınıf arkadaşları. Sabah'a röportaj veren Can, rolü kabul etme sürecini şu sözler ile anlattı:



'Oktay Kaynarca benim konservatuvardan sınıf arkadaşım. 38 yıldır ilişkimiz, dostluğumuz hiç kopmadı, hep devam etti. Bana bu diziden ve rolden bahsedince kıramadım. Oktay'ın teklifini kabul etmemin en büyük nedeni de eskiye dayanan arkadaşlığımız. Oktay çok hakkaniyetli, adaletli, düzgün, tertemiz kalbi olan bir adamdır. Çok da iyi oyuncudur. Tiyatroda çocuk oyunları yapmıştık ama dizide hiç, bir araya gelmemiştik, burada beraber olmamız çok iyi oldu.'



'İYİ NİYETİMİN KURBANI OLUP ÇOK PARALAR KAYBETTİM'



Zamanında iyi niyetinin kurbanı olduğunu da belirten Can, 'Çok para odaklı bir yapım yok. Geçmişte çok paralar da kaybettik. İyi niyetimizin kurbanı olduk. Birilerine kefil olduk, buralardan çok yaralar aldık. Ama zamanında şöyle zorluk çektik diye yakınmayı sevmem. Onlar hep benim kazanımım, dersler çıkardık.' ifadelerini kullandı.