. Yeni sevgilisini görenler şoke oldu!
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Yeni sevgilisini görenler şoke oldu!

Sadece bir yıl evli kalan Zeynep Bastık ile Tolga Akış'tan yeni aşk haberleri gelmeye başladı. Tolga Akış, kendi ekibinde çalışan Gizem Kaya ile yakınlık kurmaya başladı. Gizem Kaya'nın Bastık'a olan benzerliği dikkat çekti. Tolga Akış'ın yeni sevgilisini gören takipçileri ise yaşadıkları şoku gizleyemedi.

Ekleme: 4.12.2022 - 01:31 Güncelleme: 4.12.2022 - 01:33 / Editör: Ozge Selin
Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, gönlünü yeni bir isme kaptırdı. GQ Men Of The Year 2022 ödüllerine katılan Tolga Akış, geceye Zeynep Bastık'a benzerliği ile dikkat çeken Gizem Kaya ile katıldı.

Zeynep Bastık yalnızlığını sürdürürken, Tolga Akış kendi ekibinde yer alan Gizem Kaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia ediliyor.

TOLGA AKIŞ'IN YENİ AŞKI ZEYNEP BASTIK'IN KOPYASI

Gizem Kaya ile Tolga Akış dün akşam birlikte GQ Ödül Töreni'ne katıldı. Sarmaş dolaş bir şekilde eğlenen ikiden Kaya'nın, Akış'ın çektiği ayna pozu selfiesini kalp emojisi ile paylaşması, dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

İşte Tolga Akış'ın yeni sevgilisi Gizem Kaya...

Yeni sevgilisini görenler şoke oldu!




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