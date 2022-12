. Tuba Ünsal şaşırtan açıklama...

Model ve oyuncu Tuba Ünsal, önceki aylarda dijital bir platforma yayınlanan bir programa katılarak, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Her soruya açık açık yanıt veren Ünsal, "Modellik yıllarında tacize maruz kaldı mı?" sorusu karşısında; "Hiç böyle bir şey yaşamadım" demişti."NE KONUŞSAM BOŞ KALIR"Ünlü isim, Elisabeth Mas Vall ile evliyken Caner Karaloğlu ile aşk yaşamış ve iki kadın bu sebeple gerilerek kavga etmişti. Öyle ki ikili bir mekanda ettikleri kavgadan sonra davalık olmuştu. Ünsal kısa süre sonra Caner Karaloğlu ile ayrılmıştı. Tuba Ünsal, bu olaylarla ilgili sorulan; "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusuna ağlayarak şu yanıtı vermişti:Asla. Çok da korkarım bildiğim kadarıyla... O kadar girmek istemediğim bir alan ki... Ne konuşsam boş kalır, benim içim çok rahat! Kimsenin kocasını elinden almadım. Böyle olmasaydı mahkemeler ceza verirdi. Davalar geri çekilmezdi. Yalan söylüyor olsaydım çok daha pür pak çıkabilirdim. Bana sorduklarında da yalan söylemedim, 'tanıyorum' dedim. O yüzden bunlara girmek istemiyorum.Tuba Ünsal, önceki gün Doğu Demirkol'un programına konuk oldu. Tuba Ünsal, seti bırakıp programa geldiğini söyledi. Programın hazır cevap bölümünde belirli bir süre içerisinde kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü isim, Doğu Demirkol'un "Oyunculuk konusunda idol aldığın bir kişi var mı?" sorusuna yanıt verdi."MUHTEŞEM BİR KADINDIR"Tuba Ünsal, "Zuhal Olcay... Çok şanslıyım. Daha önce de birlikte oynama şansı yakalamıştık. Komşuyuz bir de onunla. Muhteşem bir kadındır" ifadelerini kullandı.1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katılan Ünsal, "Yeni modellere bakınca nerede bizim dönemin modelleri' diyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:Güzellik yarışması komple kalksın. Böyle saçmalık olabilir mi! Bir kız yürüyor, poposuna, eline başına bak, güzel mi değil mi? Bu kız ne yapar? Alt yapısı ne? 2050’lerde kalmayacak bu."MUTLUYUM, HER ŞEY YOLUNDA"Öte yandan 40 yaşındaki Tuba Ünsal, iş insanı Serdar Turan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz ay 14. Taşkent Uluslararası Film Festivali’ne birlikte katılan ikili, son olarak önceki gün Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken objektiflere takılmıştı.Utangaç tavırlar sergileyen güzel oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla konuşarak; "Bugün setim yok. Tatil günüm. Mutluyum, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.