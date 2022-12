. Sinan Akçıl'dan 'imam nikahı' açıklaması...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı. Akçıl, birlikte single çıkardığı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.'HER KAHRAMANIN KALBİNİ DOLDURAN PRENSES VARDIR'Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının aşk sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki şarkıcı, 'Ben artık 'Hayatımda birisi var mı?' sorusuna cevap vermek istemiyorum. Nazar değdiğinde inanıyorum ama şunu söyleyebilirim, her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır” sözleriyle, kalbinin dolu olduğunu vurgulamıştı.“YİNE HER AN EVLENEBİLİRİM”'Özgür Aras'la Baş Başa' programına katılan Akçıl, aşkın tarifi şu sözlerle yapmıştı:Aşk kesinlikle hem ne istediğini çok iyi bilmek hem de ne istediğini bilmemem benim için. Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Bu yanlış anlaşılmasın başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece o baskı insanı, diken üzerinde yürüyormuşum baskısı. O beni iki arada bir derede bıraktı. 'Daha zamanı değil miydi?' dediğim zamanlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok.Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, Zeynep Koçak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcının yayında yaptığı itiraf ise herkesi şaşırttı.İMAM NİKAHI İTİRAFIŞarkıcı, 'Kendinle ilgili bir magazin haberi çıkartsan bu ne olurdu?' sorusuna 'Dört kere imam nikahı yaptım' diye yanıt verdi. Akçıl, kimlerle nikah kıydığı sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etti. Zeynep Koçak ise şaşkınlığını gizleyemedi.'İLK İŞ RESMİ NİKAH YAPMAK OLACAK''Bundan sonra yapacağım ilk iş resmi nikah yapmak olacak' diyen şarkıcı, Koçak'ın 'Kime?' sorusuna 'Onu söyleyemem' yanıtını verdi.