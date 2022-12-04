. Oğuzhan Koç'tan eşine çiçek sürprizi
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Beyaz Gazete
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Oğuzhan Koç'tan eşine çiçek sürprizi

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliklerinde 3 ayı doldurdular. Son dönemde ev ve araba değişiklikleri gündeme gelen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, sosyal medyada aşklarına yönelik paylaşımlarda bulunuyorlar. Oğuzhan Koç son olarak eşine aldığı çiçekler ile dikkat çekti.

Ekleme: 4.12.2022 - 01:12 Güncelleme: 4.12.2022 - 01:13 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Demet Özdemir evine döndü. Yeni sezonda Benim Adım Farah dizisinde rol almaya hazırlanan Demet Özdemir'e, eşi Oğuzhan Koç'tan sürpriz geldi. Oğuzhan Koç eşine çiçek gönderdi.

Koç çiçeklerin üzerine, "Eve hoş geldin azizim" yazdı. Özdemir bu çiçekleri, 15.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı ve şu ifadeleri ekledi: "Karşılama hem rom, hem kom."

DEMET ÖZDEMİR'E KALPLİ DÖNÜŞ

37 yaşındaki ünlü sanatçı da eşi Demet Özdemir'in paylaşımını kendi hesabına ekledi. Koç, Özdemir'in paylaşımına kalp emojisi ile tepki verdi. Romantik paylaşım büyük beğeni topladı.

Oğuzhan Koç'tan eşine çiçek sürprizi
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