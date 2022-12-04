Mert Aydın sessizliğini bozdu

Oyuncu Merve Boluğur ile 53 günlük evliliğin ardından ilk kez konuşan Mert Aydın'ın Boluğur için "Gereksiz insan" dediği iddia edildi. Aydın iddiaları reddederek "Asılsız ve gerçek dışıdır" dedi.

Görkemli bir düğün ile evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın 53 gün süren evliliğinin ardından boşanması magazin gündeminde uzun süre konuşuldu. Boşanmanın ardından ilk kez bir etkinliğe katılan Mert Aydın'ın, eski eşi için "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptığı iddia edildi.



Konuyla ilgili sessizliğini bozan ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddetti.



Mert Aydın'ın açıklaması şu şekilde:



"Bugün hakkımda çıkan haberler ile ilgili açıklamam... Açılışında çaldığım mekanda eski eşim Merve Boluğur ile ilgili söylediğim iddia edilen sözler asılsız ve gerçek dışıdır. Ben biten bir ilişkinin ardından yaşanmışlıklara olan saygımdan dolayı hiçbir zaman kötü konuşmadım. Lütfen haberler yapılırken muhattabının bir kadının olduğunu unutmayarak bu hassas dönemde daha dikkatli davranılmasını herkesten rica ediyorum."