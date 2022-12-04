. Meriç Aral güzelliğiyle dikkat çekti...

Akşam saatlerinde alışverişe çıkan güzel oyuncu Meriç Aral, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yaklaşan yeni yıl öncesinde yakınları ve ailesi için alışveriş yapan oyuncu, her zaman olduğu doğal güzelliğiyle de dikkat çekti.AVM'den ayrılmadan muhabirlere poz verip ayak üstü de olsa sohbet eden Aral, sonrasında vale noktasındaki aracına binerek AVM'den ayrıldı.