. Hasan Can Kaya duyurdu!

Son zamanlarda 'Konuşanlar' adlı programıyla milyonların beğenisini kazanan Hasan Can Kaya, geride bıraktığımız günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde kendisini fark eden hayranlarıyla fotoğraf çekilen başarılı isim, gazetecilere de poz vermeyi ihmal etmedi.Yeni projelere hazırlık yaptığını belirten Kaya çekim için geldiği DasDas'da; "Yeni bir sinema filmine başladık. Onunla ilgili bir çekim yapacağız bugün. Onun dışında çalışıyoruz program da gayet güzel devam ediyor."