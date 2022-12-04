. Eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti!

2019 yılında dünyaevine giren futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor. Eda ve Ela adında iki kızları olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Birbirlerine olan sevgilerini fher fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni haber var. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2011'de Almanya'da kurulan bir mücevher firmasının hem ortağı, hem de yüzü olmuştu. Mesut Özil için şimdi de 2014 Türkiye güzeli olan eşi Amine Gülşe kamera karşısına geçti.

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin ikinci kez kız çocukları olmuştu.Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek '5 çocuk sözümüz var' diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurmuştu.Özil, Instagram hesabından ikinci bebeğinin fotoğrafını 'Allah'a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela' notuyla paylaşmıştı.Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağmıştı.Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Birbirlerine olan sevgilerini fher fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni haber var.Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2011'de Almanya'da kurulan bir mücevher firmasının hem ortağı, hem de yüzü olmuştu.Mesut Özil için şimdi de 2014 Türkiye güzeli olan eşi Amine Gülşe kamera karşısına geçti.Dünya çapında 65'ten fazla ülkeye satış yapan mücevher firmasına koleksiyon hazırlayan Gülşe, eşine destek verdi.Ünlü çift mücevherler ile çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.Özil, kızlarına güzel bir jest yaptı. Çamlıca'da 3 katlı bir villada yaşayan çiftten, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, kızları her istediğinde gönüllerince oynayabilsin diye evlerinin bahçesine büyük bir oyun parkı yaptırdı.Öte yandan Özil, geçen günlerde ailesi için özel minibüs yaptırmıştı.Özil, kızlarının rahatlığı için 4 milyon liraya özel yapım VIP minibüs almıştı.