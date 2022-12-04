Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması!

2018 yılında 2 çocuğunun babası Mustafa Sandal’dan boşanan Emina Jahovic, Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizine dahil oldu. Jahovic, eski kocası için demediğini bırakmadı.

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi.



Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı.



40 bin TL ödemek istedi



Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istedi. Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek, 70 bin Türk lirası nafaka ödemesini kabul etti.



Ahu Yağtu'nun avukatı istinafa koştu



Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı, istinaf mahkemesine başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede Cem Yılmaz'ın gelirlerinde azalmanın olmadığı belirtildi. İstinaf mahkemesi de başvuru dilekçesinde sunulan nedenleri haklı bularak kararı bozdu.



10 bin dolar ödemeye devam edecek



Böylelikle Cem Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmedildi. 10 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ve 3 gayrimenkul vermişti.



“Erkek, erkek adam gibi davranmalı”



Yılmaz ile Yağtu'nun nafaka savaşı, akıllara 2018 yılında boşanan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'i getirdi. Sandal ile davalık olan Emina Jahovic'e, Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki nafaka krizi soruldu.



Muhabirlerin, “Anne eğer çalışıyorsa, boşandığı eşinden nafaka almalı mı?” sorusunu yanıtlayan Jahovic, “Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli.” dedi.



‘Benden mal kaçırıyor'



2008 yılında evlenen Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in iki çocukları dünyaya gelmişti. Çift, 2018 yılında ise boşanmıştı. Boşanma sonrasında ikili nafaka yüzünden davalık olmuş; Jahovic, Mustafa Sandal'ın nafaka iptali için dava açtığını duyunca eski eşini kendisinden 'mal kaçırmakla' suçlamıştı.



Anlaşmalı olarak boşandılar



Anlaşmalı olarak yollarını ayıran çiftin aralarında hazırladıkları protokolde şunlar yer alıyordu:



“Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin euroya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.”







