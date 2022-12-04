. Edis'e milyonluk şok!
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Edis'e milyonluk şok!

Edis Görgülü, daha önce menajerliğini yürüten Bon Prodüksiyon Yapım'ın açtığı alacak davasının mahkeme tarafından kabulüyle ikinci kez şok yaşadı. İlk davada 1 milyon 370 bin TL ödemeye mahkum edilen şarkıcı, ikinci davada ise 1 milyon 22 bin TL ödemeyle karşı karşıya kaldı

Ekleme: 4.12.2022 - 13:08 Güncelleme: 4.12.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Menajerlik şirketi 2019 yılında Edis Görgülü'nün ortağı olduğu Palm Records şirketine karşı 1 milyon 287 bin liralık alacak davası açmıştı. Bon prodüksiyon ve Palm Records arasında ticari defter ve kayıtlar üzerinde yapılan incelemede davacı menajerlik şirketinin Görgülü'nün şirketinden alacaklı olduğuna karar verildiği iddia edilmişti. Yazılı açıklamada bulunan Bon Prodüksiyon Yapım Şirketi'nin sahibi Bilal Oğuz 'Üç tane davamız var birini kazandık. 1 milyon 387 bini kazandık, fakat Edis ve babası dava sürecinde şirketi devrettiği için tahsilat alamıyoruz' iddialarında bulunmuştu.

Yapım şirketinin ilk davayı, 2021'in nisan ayında kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki şarkıcı, ikinci davada ise 1 milyon 22 bin TL ödemeyle karşı karşıya kaldı.

Bon Prodüksiyon Yapım şirketinden yapılan açıklamada 'Geçmişte menajerliğini yürüttüğümüz Edis Görgülü ve şirketimiz arasında görülen alacak davasında, mahkeme tarafından verilen 28.10.2022 tarihli “davanın kabulüne” ilişkin karar ile davamız kabul edilmiş ve alacak iddiamız mahkeme tarafından haklı bulunmuştur. Bu doğrultuda alacağımızın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Edis Görgülü'den tahsil edilerek şirketimize ödenmesine karar verilmiştir. Edis Görgülü'ye karşı açmış olduğumuz diğer davalarımız da devam etmekte olup bu davaların sonuçlanması akabinde gerekli bilgilendirmeler tarafımızca yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?
Bon Prodüksiyon menajerlik şirketi ile Edis Görgülü arasında 2018 yılında bir menajerlik sözleşmesi imzalandığı iddia edilmişti. 2019 yılında menajerlik şirketi ile Edis Görgülü arasında alacak verecek sorunları oluştuğu ve yolların ayrıldığı belirtilmişti. Tartışmaların ardından Görgülü'nün babasının 'Artık Edis'i menajeri ben olacağım' dediği iddia edildi.

ÜÇ AYRI ALACAK DAVASI
2019 Bon Prodüksiyon ile yollarını ayıran Edis babası ile devam etmeye karar verdi. Daha sonra Edis Görgülü ortağı olduğu Palm Records şirketine geçiş yaptı. Bunun üzerine Bon Prodüksiyon şirketi sahibi Bilal Oğuz avukatı Doğuçay Yılmaz vasıtasıyla, Edis Görgülü'nün borçlu olduğunu ileri sürerek toplam 3 milyon 400 bin liralık üç ayrı mahkemede alacak davası açmıştı.

'MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMADI'
Üç davadan biri olan ve Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 1 milyon 387 bin liralık alacak davası görülüyor. Bon Prodüksiyon Yapım dava dilekçesinde, Edis Görgülü'nün menajerlik sözleşmesine uymadığını, kendisine olan borçları ödemediği iddiasında bulunmuştu. Edis Görgülü'nün avukatı ise, menajerlik sözleşmesinin yapılmadığını, imza atılan sözleşmenin vekalet sözleşmesi olduğunu öne sürerek mahkemeden davanın reddedilmesi talep etmişti.
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