Ünlü şef Özer'in sağlık durumunu anlattı!

Geçtiğimiz aylarda beyninde bulunan kitleyi tesadüf sonucu öğrenen Mehmet Özer, başarılı geçen operasyonun ardından bir gün yoğun bakımda kalmıştı. Ünlü şef zorlu süreci atlattı."YENİ YILA UMUTLA VE SEVİNÇLE GİRİYORUM"2022 yılına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda eden Mehmet Özer, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 51 yaşındaki şef, şu ifadeleri kullandı:2022 yılının son ayları benim için oldukça zorlu geçti. Ancak yılın sonunda aldığım iyi haberlerle yeni yıla umutla ve sevinçle giriyorum. Öncelikle bu süreçte bir kez daha anladım, çok dost ve seven biriktirmişim. Tanıyan tanımayan, iyi dilekleri ve dualarıyla bana moral veren ve destek olan herkese teşekkür ederim. Esas teşekkürü sürecin kahramanlarına etmem lazım. Bana hızlıca ilk teşhisi koyan, çok zor bir ameliyatı çok kolaymış gibi halleden, sancılı süreçte hep yanımda olan doktorlar ve hastane ekibinin üstün gayreti olağanüstüydü.