Taciz suçlaması!

Ünlü rock grubu 'Aerosmith'in solisti Steven Tyler hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Steven Tyler'ın adı cinsel taciz suçlamasıyla gündeme geldi. Suçlamada bulunan kadın verdiği ifade şaşırtan açıklamalarda bulundu. Julia Holcomp, mahkemeye sunduğu dilekçede, "Tyler'ın gücü, şöhreti ve maddi durumuna karşı koyamadım. Tyler, beni romantik bir aşk yaşıyormuşuz gibi hissettirdi" ifadelerini kullandı.

Yüzüklerin Efendisi' serisiyle adını tüm dünyaya duyuran Liv Tyler'ın babası Steven Tyler'ın, adı reşit olmayan Julia Holcomb isimli bir kadına cinsel saldırıda ve tacizde bulunduğu iddiası ile gündeme geldi. Holcomb, o dönemde 16 yaşında olduğunu ve reşit olmadığını belirtti.



'ŞÖHRETİ VE MADDİ DURUMUNA KARŞI KOYAMADIM'



Julia Holcomp, mahkemeye sunduğu dilekçede, 'Tyler'ın gücü, şöhreti ve maddi durumuna karşı koyamadım. Tyler, beni romantik bir aşk yaşıyormuşuz gibi hissettirdi' ifadelerini kullandı.



Ünlü şarkıcı, 2011 yılında piyasaya sürdüğü biyografik kitabında 16 yaşındaki bir kızla yaşadığı birliktelikten bahsetmişti.