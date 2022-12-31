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Beyaz Gazete
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Seher Dilovan'ın acı günü: Buraya kadarmış!

İlk albümü 'Ayvacı'yı 1992 yılında çıkaran, uzun süredir ekranlarda görülmeyen Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaklaşık bir aydır Ankara'da tedavi gören babasının hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

Ekleme: 31.12.2022 - 15:14 Güncelleme: 31.12.2022 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Yıllar önce yerleştiği İsviçre'nin Cenevre şehrinde gözlerden uzak şekilde mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, 3 Aralık'ta 'Ankara'dayım, babam çok hasta' şeklinde paylaşım yapmıştı. Ünlü şarkıcı, bugün ise vefat haberini duyurdu.

'BABAMI KAYBETTİM'

Instagram hesabından babasının fotoğrafını yayınlayan Dilovan, 'Babamı kaybettim, buraya kadarmış...' yazdı. 51 yaşındaki sanatçıya, çok sayıda baş sağlığı mesajı geldi.

Seher Dilovan'ın acı günü: Buraya kadarmış!
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