Şarkıcı Doğuş'a babalık davası!

Almanya'da dünyaya gelen, dört yaşında Türkiye'ye gelen Doğuş, aile içinde yaşanan sorunlardan dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Orhan Baltacı olan ismini Doğuş olarak değiştiren, 1997 yılında ilk albümünü çıkaran şarkıcı, 2021'de Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' yarışmasında boy gösterdi.Doğuş, 2006'da dünyaevine girdiği Şeyma Uygun ile 2009'da boşandı. 2014'te Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikâh masasına oturan ünlü ismin bu evlilikten Arda ve Arın adında iki tane oğlu bulunuyor. Uzun zamandır ailesiyle birlikte gözlerden uzakta yaşayan Doğuş, şu an eşi ile Azerbaycan'da ünlülerinin konuk olduğu bir televizyon programı sunuyor.EŞİ İLE ARASI AÇILDI!Sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay'ın internet sitesinde yer alan habere göre, 22 yaşındaki bir kişi, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye verdi. Şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile arasının bozulduğu öğrenildi.KLİP ÇEKİMİNDE KAZA GEÇİRDİ!Doğuş, geçtiğimiz günelrde söz ve müziği kendisine ait 'Son Perde' parçasını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Doğuş, yeni şarkısına Antalya Alanya sahillerinde bir de klip çekmişti. Senaryo gereği teknede çekilmesi gereken sahneler, çekim ekibine ait jet ski’nin Doğuş’un bulunduğu tekneye çarpmasıyla son buldu. Jet ski çarptıktan sonra denize düşen şarkıcının yardımına set ekibi koştu."BAŞIMIZA İSTENMEYEN BİRÇOK ŞEY GELEBİLİYOR"Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Doğuş, kazadan yara almadan kurtulmuştu. Çekimlere sahilde devam edilirken, şarkıcı "İstenmeyen bir durum. Klip çekimlerinde başımıza istemeden birçok şey gelebiliyor bazen. Bu da onlardan biri oldu" demişti.