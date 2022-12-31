İnfluenza oldu

İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu Hazal Kaya'dan kötü haber geldi. İki kere koronavirüse yakalanan Hazal Kaya, influenza oldu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Kaya, "Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk. Bütün virüsleri olduğuma göre lohusalığı rahat geçiririm" dedi. Ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı.

Ali Atay ile 2019 yılında dünayevine giren ünlü oyuncu Hazal Kaya, aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğlunu kucağına aldı. Şimdilerde yeniden anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Hazal Kaya, iki kez koronavirüse yakalanmasının ardından şimdi de ınfluenza oldu.Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayan Hazal Kaya, 'Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz. Buna ben de güldüm ama azcık. Bütün virüsler olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır. Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur' ifadelerini kullandı.