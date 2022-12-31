  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gülben Ergen açtığı tazminat davasını kazandı!

Şarkıcı Gülben Ergen ve eski eşi, gazeteci Erhan Çelik'in karşılıklı açtıkları manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Erhan Çelik'in açtığı 1 TL'lik tazminat davasının reddine karar verirken; Ergen'in 1 milyon TL'lik açtığı tazminat davasını kısmen kabul etti. Çelik'in 250 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

Ekleme: 31.12.2022 - 00:55 Güncelleme: 31.12.2022 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
Gazeteci Erhan Çelik, 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra aldatıldığını, Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu iddia ederek, 1 TL'Lik tazminat davası açtı. Davaya karşılık Gülben Ergen, avukatı Emek Emre aracılığıyla 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karşılıklı tazminat davasına Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik'in avukatı katıldı.

Gülben Ergen açtığı tazminat davasını kazandı!

Erhan Çelik'in avukatı, Gülben Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımının müvekkili Erhan Çelik'e yönelik olduğunu bu nedenle davalarının kabulünü talep etti. Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ise karşı tarafın iddialarını kabul etmediklerini, ispatlanmadığını, Gülben Ergen'in yaşanan olaylar sonucu manevi zarara uğradığını belirterek davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti.

Gülben Ergen açtığı tazminat davasını kazandı!

Mahkeme, Erhan Çelik'in 1 TL'lik tazminatın reddine karar verdi. Mahkeme, Gülben Ergen'in açmış olduğu 1 milyon TL'lik tazminat davasını kısmen kabul ederek Çelik'in 250 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Zelenskiy: Ukrayna hava savunması Avrupa'nın en güçlüsü olabilir
Başkan Erdoğan ödül töreninde konuşuyor...
Temsilciler Meclisi Trump'ın vergi defterini paylaştı: İlk yılında sadece 750 dolar
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun reddettiği görüşmeyi iki yıl önce canlı yayında anlatmış: Beni aradı yarım saat anlattım
İzmir'de otel inşaatında kule vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz
Nazilli'de restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da silahlı saldırı! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti
FETÖ firarisi Can Dündar, terörden arananlar listesine gri kategoriden eklendi
Adnan Oktar davasında gerekçeli karar açıklandı! Masonların ve Yahudilerin nüfuzunu kullanmış
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Nebati rakamlarla paylaştı: Gelir vergisi tarifesi belirlendi
EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi
İETT otobüsü kağıt havlu ile dolduruldu
Rusya’dan Ukrayna’ya 120 füze: Ültimatom sonrası Kiev Odesa ve Jitomir’i vurdu
AYM HDP kararını 6 Ocak'ta verecek
EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Meteoroloji’den sağanak, kar ve sis uyarısı

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor