Gülben Ergen açtığı tazminat davasını kazandı!

Gazeteci Erhan Çelik, 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra aldatıldığını, Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu iddia ederek, 1 TL'Lik tazminat davası açtı. Davaya karşılık Gülben Ergen, avukatı Emek Emre aracılığıyla 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karşılıklı tazminat davasına Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik'in avukatı katıldı.Erhan Çelik'in avukatı, Gülben Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımının müvekkili Erhan Çelik'e yönelik olduğunu bu nedenle davalarının kabulünü talep etti. Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ise karşı tarafın iddialarını kabul etmediklerini, ispatlanmadığını, Gülben Ergen'in yaşanan olaylar sonucu manevi zarara uğradığını belirterek davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti.Mahkeme, Erhan Çelik'in 1 TL'lik tazminatın reddine karar verdi. Mahkeme, Gülben Ergen'in açmış olduğu 1 milyon TL'lik tazminat davasını kısmen kabul ederek Çelik'in 250 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.