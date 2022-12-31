Ece Seçkin: Yeni yıl için heyecanlıyız

Şarkıcı Ece Seçkin ile pilot eşi Çağrı Terlemez, önceki gün havaalanında objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, yılbaşında müzikseverlerle buluşacağı konser için Trabzon'a gittiğini söyledi.

Ece Seçkin, "Yeni yıl için heyecanlıyız. Muhteşem bir sene değildi ama güzeldi tabii. 2023'te de güzel projelerim var. Herkesin çok sağlıklı olduğu, kimsenin hiç bir şeyi kafaya takmadığı bir yıl olsun" dedi.





"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"



Şarkıcı, "Uçağı Çağrı Bey mi uçuracak?" sorusu üzerine gülerek, "Yok o bana eşlik edecek bu akşam. Yarın sabah İstanbul'a dönecek ve Paris'e uçacak. Biz de bir akşam erken gidelim ve yemek yiyelim istedik. Yılbaşında o da, ben de çalışıyor olacağız. Bu durumdan şikayetçi değilim. Özel günlerde ikimiz de çalıştığımız için birbirimizi öyle kabul ettik. Bir formülü bulunuyor, bak bir akşam erken gidiyoruz zaman geçirmek için" ifadelerini kullandı.

