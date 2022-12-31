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Adriana Lima'dan Pele'ye duygusal veda!

Brezilya Milli Takımı ile 1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası zaferi yaşayan, Pele olarak bilinen tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kansere yenik düşen futbol efsanesi için art arda veda mesajları paylaşıldı. Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima da Pele için övgü dolu sözler sarf etti: Teşekkürler, sen ölümsüzsün!

Ekleme: 31.12.2022 - 00:48 Güncelleme: 31.12.2022 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık bir yıldır kolon kanseri tedavisi gören, Brezilya ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından olan Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. 29 Kasım'dan bu yana hastanede kemoterapi gören efsanenin vefatı sonrası başsağlığı mesajları paylaşıldı. Pele'ye veda eden bir isim de dünyaca ünlü manken Adriana Lima oldu.

Adriana Lima'dan Pele'ye duygusal veda!

"DÜNYA ONUN KARŞISINDA EĞİLİR"

Adriana Lima, Instagram hesabından Pele ile çekilen bir fotoğrafını yayınladı. 41 yaşındaki model, "Bazı adamlar aileden kral olarak doğar, bazıları da var ki mütevazı doğsalar da sanatlarıyla, yetenekleriyle, dehasıyla kral olurlar. Dünya onun karşısında eğilir. Onu kral yapan yeteneğe, dünya hayranlık ve sevgi içinde eğilir" ifadelerini kullandı.

Adriana Lima'dan Pele'ye duygusal veda!

"KRAL PELE HÜKÜMDARLIĞINI BAŞARILARLA BİTİRİYOR"

Gönderisine kral tacı emojisi de ekleyen Adriana Lima, "Bugün tüm zamanların en büyük Brezilyalılarından biri aramızdan ayrıldı. Kral Pele hükümdarlığını zaferler ve başarılarla bitiriyor. Dünya tüm zamanların en iyi oyuncusu olan asrın sporcusunun yasını tutuyor" mesajını yazdı.

Adriana Lima'dan Pele'ye duygusal veda!

"SEN ÖLÜMSÜZSÜN!"

Brezilyalı model, çok sayıda yorum alan paylaşımına, "Kral Pele'yi kalbimizde büyük bir hüzünle, saygıyla uğurluyoruz. Bize getirdiği muazzam neşenin tamamen farkındayız ve onu her hatırladığımızda bize neşe getirmeye devam edecek. Kral, Cennetin Krallığı'nda Tanrı'nın melekleri tarafından kabul edilsin. Eminim ki, dahimizin onların yanında olmasından memnun olacaklardır. Teşekkürler Pele. Sen ölümsüzsün" notunu düştü.
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