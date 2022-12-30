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Sosyal medyanın diline düştü!

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Kendall Jenner'ın kıyafetinin aynısını giymesi ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Defne Samyeli hakkında onlarca esprili yorumlar yapıldı.

Ekleme: 30.12.2022 - 12:45 Güncelleme: 30.12.2022 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Spikerlik kariyerini bitiren Defne Samyeli, yoluna şarkıcı ve oyuncu olarak devam etme kararı aldı. Defne Samyeli, magazin basınının en çok konuşulan isimleri arasında yerini alıyor. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Samyeli, transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Defne Samyeli bu kıyafetle dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la pişti oldu. Bu durum da sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Geçtiğimiz yıl Met Gala'da Givenchy imzalı elbiseyle adeta büyüleyen dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la Defne Samyeli kıyaslandı. Birçok kullanıcı ikiliden Kendall'ı seçerken Defne Samyeli'nin elbisesinin replika olduğuna vurgu yaptı. Kullanıcılar 'İnternetten sipariş ettiğim, eve gelen' tarzında esprili yorumlar yaptı.

Sosyal medyanın diline düştü!
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