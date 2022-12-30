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Perihan Savaş oğlunu evlendiriyor!

Oyuncu Perihan Savaş ve 9 Kasım 1995 tarihinde hayatını kaybeden meslektaşı Yılmaz Zafer'in oğlu Savaş Zafer, yeni yılda Melis Ketenci ile dünyaevine giriyor. 28 Mayıs'ta evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin nişan töreninden kareler sosyal medyada gündem olmuştu.

Ekleme: 30.12.2022 - 00:05 Güncelleme: 30.12.2022 - 00:10 / Editör: Ozge Selin
Perihan Savaş, kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Savaş Zafer'in evleneceği için çok mutlu olduğunu söylemişti.

"NİŞAN BİTTİ, SIRA DÜĞÜNDE"

65 yaşındaki sanatçı, "Kızım Melek Zübeyde’den üç tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyorum. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum. Nişan bitti, sıra düğüne geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Perihan Savaş oğlunu evlendiriyor!

BOĞAZ'DA DÜĞÜN

Geçtiğimiz yaz nişanlanan dijital içerik üreticisi Melis Ketenci ile işletmeci Savaş Zafer, ocak ayında dünyaevine girecek. Çiftin yakın dostları ile ailelerinin katılacağı düğün töreni Boğaz'da bir mekanda gerçekleşecek.

Perihan Savaş oğlunu evlendiriyor!

BALAYI ROTASI YURT DIŞI

Genç çift, şu günlerde oturacakları evin dekorasyonu ile ilgilenirken, bir yandan da düğün için son hazırlıkları yapıyor. İkili, Savaş Zafer'in iş yoğunluğu nedeniyle balayını mart ayında yurt dışında yapacak.

Perihan Savaş oğlunu evlendiriyor!

"MAŞALLAH ÇOCUKLARIMA"

28 Mayıs akşamı evlilik yolunda ilk adımı atan, aileleri ve yakın dostlarıyla kutlama yapan ünlü çiftin nişan töreninden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Perihan Savaş oğlunu evlendiriyor!

Perihan Savaş da oğlunu ve müstakbel gelininin mutluluk pozunu, "Maşallah çocuklarıma" notuyla paylaşmıştı.

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