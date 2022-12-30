Perihan Savaş oğlunu evlendiriyor!

Perihan Savaş, kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Savaş Zafer'in evleneceği için çok mutlu olduğunu söylemişti."NİŞAN BİTTİ, SIRA DÜĞÜNDE"65 yaşındaki sanatçı, "Kızım Melek Zübeyde’den üç tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyorum. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum. Nişan bitti, sıra düğüne geldi" ifadelerini kullanmıştı.BOĞAZ'DA DÜĞÜNGeçtiğimiz yaz nişanlanan dijital içerik üreticisi Melis Ketenci ile işletmeci Savaş Zafer, ocak ayında dünyaevine girecek. Çiftin yakın dostları ile ailelerinin katılacağı düğün töreni Boğaz'da bir mekanda gerçekleşecek.BALAYI ROTASI YURT DIŞIGenç çift, şu günlerde oturacakları evin dekorasyonu ile ilgilenirken, bir yandan da düğün için son hazırlıkları yapıyor. İkili, Savaş Zafer'in iş yoğunluğu nedeniyle balayını mart ayında yurt dışında yapacak."MAŞALLAH ÇOCUKLARIMA"28 Mayıs akşamı evlilik yolunda ilk adımı atan, aileleri ve yakın dostlarıyla kutlama yapan ünlü çiftin nişan töreninden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.Perihan Savaş da oğlunu ve müstakbel gelininin mutluluk pozunu, "Maşallah çocuklarıma" notuyla paylaşmıştı.