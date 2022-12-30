O söz başını yaktı!

Aleyna Tilki katıldığı bir yayında Justin Bieber hakkında çingen yorumunda bulunmuştu. Bu yorumu başını yaktı. Manisa'da yaşayan bir vatandaş, çingene vatandaşlara küçümseyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle Aleyna Tilki'den şikayetçi oldu. Savcılık konuyla alakalı soruşturma başlattı.

Aleyna Tilki katıldığı bir YouTube yayınındaki sözleri ile sosyal medyada gündem olmuştu. Enes Batur'un yayınında şarkıcı Justin Bieber hakkında konuşan Tilki Justin Bieber hakkında, "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" ifadesini kullanmıştı.Sabah'ta yer alan habere göre; Manisa'da yaşayan Yılmaz U. isimli vatandaş, Aleyna Tilki'nin çingene vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğunu iddia ederek Cimer'e başvurdu.Aleyna Tilki'nin konuk olduğu bu programın kaldırılmasını istedi ve şarkıcının özür dilemesini talep etti.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.Savcılık, söz konusu programın bilirkişiye göndererek deşifresini istedi.